В курортном посёлке Краснодарского края молния уничтожила несколько ресторанов
В курортном посёлке Лазаревское в Краснодарском крае молния ударила в одно из заведений общепита. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
Инцидент произошел минувшей ночью на территории Судоверфи. Несмотря на сильный дождь, после удара там начался пожар. Огонь быстро перекинулся на соседние строения и охватил несколько ресторанов. Пламя уничтожило эти здания.
Пожарные прибыли на место, но смогли только локализовать возгорание — несколько построек уже сгорели. По предварительным сведениям, посетители успешно покинули кафе, никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
Ранее сообщалось о трагедии в Нижегородской области. Там ураган убил пятилетнюю девочку.
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