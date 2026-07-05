В курортном посёлке Краснодарского края молния уничтожила несколько ресторанов

05 июля 2026, 11:31

В Лазаревском в результате удара молнии сгорели несколько точек общепита

Фото: Istock/Jurkos

В курортном посёлке Лазаревское в Краснодарском крае молния ударила в одно из заведений общепита. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».