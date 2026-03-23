У москвички загноилась грудь после установки имплантов. Операция по увеличению размера едва не спровоцировала некроз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
29-летняя Настя увеличила грудь с второго до четвёртого размера, а также сделала липоскульптуру живота и ринопластику. Общая стоимость процедур составила 650 тысяч рублей. Операцию проводил хирург Леонид Николенко в частной клинике, хотя позже выяснилось, что он арендовал там кабинет.
После операции девушка была шокирована: нос выглядел кривым, живот не соответствовал ожиданиям, а с грудью возникли серьёзные проблемы. На правой стороне разошёлся шов, и образовалась серома — скопление жидкости. Это вызвало сильные боли, а имплант начал выпирать наружу. Шов несколько раз пытались зашить, но безуспешно.
Состояние россиянки ухудшалось. После того как она выразила претензии, врач перестал выходить на связь. Насте пришлось обратиться к другим специалистам, которые сообщили, что сохранить импланты невозможно. Началось загноение, и возник риск некроза и инфекции. В результате оба импланта были удалены. Сейчас девушка готовится к повторной операции в мае и планирует подать заявление в полицию.
