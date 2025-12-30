Мигрант готовил теракт против российских школьников
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Адыгеи. Об этом 30 декабря сообщили в ЦОС ведомства.
Силовики задержали подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации. В его машине, припаркованной около школы, нашли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.
Действия задержанного координировались из-за рубежа через мессенджер Telegram, что подтвердил осмотр его телефона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта.
Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, которого обвиняют в серии поджогов и попыток поджога объектов транспортной и правоохранительной инфраструктуры.
