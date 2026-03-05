Учительница 22 раза изнасиловала школьника и требовала интимных фото
В Сингапуре перед судом предстала учительница, которая совратила и неоднократно насиловала ученика младше 16 лет. Об этом сообщает Mothership.
По версии следствия, преступления совершались с весны по осень 2023 года. 40-летняя женщина, имя которой не разглашается, просила подростка присылать ей свои обнаженные фото и общалась с ним по видеосвязи, когда он купался.
Кроме того, педагог не менее 13 раз встречалась со школьником и 22 раза занималась с ним оральным и обычным сексом в своей машине. В октябре 2024 года учительница удалила переписку с учеником, в связи с чем ей также вменили препятствование правосудию.
В Министерстве образования страны сообщили, что женщину уволили еще в ноябре 2023-го. Всего ей предъявили 26 обвинений, максимальное наказание по которым достигает 20 лет тюрьмы.
На заседании 2 марта фигурантка не признала вину. Следующее заседание состоится 6 апреля.
