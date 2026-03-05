Учительница 22 раза изнасиловала школьника и требовала интимных фото

05 марта 2026, 09:56

В Сингапуре судят учительницу за совращение ученика

Фото: iStock/NanoStockk

В Сингапуре перед судом предстала учительница, которая совратила и неоднократно насиловала ученика младше 16 лет. Об этом сообщает Mothership.