Сотни россиян застряли на круизном лайнере из-за «Эпической ярости» США
У побережья Катара на круизном лайнере Celestyal Journey застряли 217 российских туристов. Об этом сообщила глава турагентства Надежда Лесникова.
По ее словам, которые передает ТАСС, среди пассажиров — 10 жителей Челябинска, двое — из Екатеринбурга, а остальные — из Москвы, Твери, Владимира и других городов. Люди не могут покинуть судно из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что США планирует совместно с Израилем проводить военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана как минимум 100 дней, а вероятно, до сентября. Центральное командование США уже запросило у Пентагона дополнительных разведчиков для поддержки боевых действий.
Читайте также: