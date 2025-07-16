В США педагог два года занималась сексом с учеником и снабжала его наркотиками
Учительница из американского штата Южная Каролина около двух лет занималась сексом со школьником, а также снабжала его алкоголем и марихуаной. Об этом сообщает FOX Carolina.
Злоумышленницей оказалась 33-летняя Николь Баллью Каллахам. Женщина совратила ученика в 2021 году, когда тому было 14 лет. Их отношения продолжались не менее двух лет. Во время них педагог снабжала подростка алкоголем и марихуаной.
Каллахам забирала несовершеннолетнего со школы и отвозила того на тренировки. Сексом они занимались в отеле и на парковке.
Женщина сама сдалась правоохранителям. В отношении ее предъявлено 16 обвинений.
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