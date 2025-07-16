Все находившиеся на борту пропавшего вертолета Ми-8 погибли

16 июля 2025, 06:00

Фото: iStock/Zeferli

Все находившиеся на борту пропавшего 14 июля вертолета Ми-8 предположительно погибли. Воздушное судно совершало перелет из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан.





По информации РЕН.ТВ, вертолет потерпел крушение и полностью разрушен. На борту находились три члена экипажа и два техника.





«По предварительной информации, все находившиеся на борту Ми-8 погибли», — передает телеканал.