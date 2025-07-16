Все находившиеся на борту пропавшего вертолета Ми-8 погибли
Все находившиеся на борту пропавшего 14 июля вертолета Ми-8 предположительно погибли. Воздушное судно совершало перелет из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан.
По информации РЕН.ТВ, вертолет потерпел крушение и полностью разрушен. На борту находились три члена экипажа и два техника.
«По предварительной информации, все находившиеся на борту Ми-8 погибли», — передает телеканал.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, вертолет нашли в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края. Судно находилось на склоне горы, где отсутствует спутниковое покрытие. На кузове обнаружены следы горения.
На фоне этого пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры уведомила, что авиакомпанию, которая являлась владельцем вертолета, ждет внеплановая проверка.