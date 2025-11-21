У обвиняемого в удушении детей бывшего учителя-балалаечника нашли книгу про маньяка

21 ноября 2025, 18:09

У обвиняемого в удушении детей бывшего учителя-балалаечника нашли книгу о Фишере

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Екатеринбурге у бывшего учителя игры на балалайке Артема Ваганова, арестованного по делу об удушении детей, обнаружили настольную книгу под названием «Маньяк Фишер».