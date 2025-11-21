У обвиняемого в удушении детей бывшего учителя-балалаечника нашли книгу про маньяка
В Екатеринбурге у бывшего учителя игры на балалайке Артема Ваганова, арестованного по делу об удушении детей, обнаружили настольную книгу под названием «Маньяк Фишер».
Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых. По его словам, все началось с того, что анонимный источник прислал видеофайл одному из сотрудников городской полиции, на котором были «те самые опыты».
Полученную информацию сыщики зарегистрировали и начали проверку, чтобы выяснить личности как подозреваемого, так и потерпевших. Вскоре полиция установила их и задержала гражданина для допроса. Он не пытался скрыть свою вину и охотно рассказал о своей противоправной деятельности.
Ваганов финансировал свои сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей за счет банковских кредитов. Теперь вопрос о том, когда он сможет их погасить, остается открытым, так как ему грозит длительный срок лишения свободы.
