Самолёт с телеведущими Ургантом и Гудковым совершил аварийную посадку
Самолёт авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущие Иван Ургант и Александр Гудков, совершил аварийную посадку в Европе. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации источника, звёзды летели рейсом из Лондона в Белград. Примерно через два часа после вылета из аэропорта Хитроу сработал датчик дыма в кабине, что потребовало немедленной посадки в Мюнхене. Самолёт встречали пожарные расчёты и служба безопасности аэропорта.
После проверки воздушного судна экипаж получил разрешение продолжить полёт. Спустя около часа самолёт вновь взлетел и благополучно достиг Белграда.
Уточняется, что Ургант путешествует по Европе вместе с командой, в составе которой находится Гудков. Их выступление в столице Сербии запланировано на вечер 21 ноября.
