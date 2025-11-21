Самолёт с телеведущими Ургантом и Гудковым совершил аварийную посадку

21 ноября 2025, 17:49

Самолёт с Гудковым и Ургантом на борту экстренно сел в Мюнхене

Фото: iStock/rebius

Самолёт авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущие Иван Ургант и Александр Гудков, совершил аварийную посадку в Европе. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.