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У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

Владимир Полупанов: у Кушанашвили нашли онкологическое заболевание
20 июня 2024, 17:50
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У российского и грузинского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль. Об этом сообщил друг Отара Владимир Полупанов в соцсети «В Контакте».


«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идёт операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал Владимир.

Ведущий госпитализирован в подмосковном Красногорске. Он сообщил о жалобах на сильные боли в области сердца и живота и самостоятельно поехал в клинику на обследование. Там ему ранее поставили предварительный диагноз — цирроз печени.

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#больница
Арестован экс-совладелец «Трансфин-М» Тайчер
20 июня 2024, 18:23

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс», а также экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Тайчер подозревается в хищении не менее 710 миллионов рублей в рамках заключенных с ООО «Рейл Стрим» фиктивных договоров займа. Он будет находиться под стражей до 14 августа текущего года.

Согласно информации источника, по делу Тайчера также проходит замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в ближайшее время.

Ранее обвиняемый в получении более 1 миллиарда рублей взятки Тимур Иванов заявил в суде, что более не занимает должность заместителя министра обороны.

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#суд
#штраф
#деньги
#кража
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Убитые люди и перевернутые машины: последствия смерча и урагана в Москве и области, число жертв, видео
Ураган в Москве 20 июня: жертвы, огромные смерчи, последствия
20 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/ Wirestock

20 июня на Москву и Московскую область обрушился сильнейший шторм, о котором прежде предупреждали синоптики. Из-за непогоды падали деревья, конструкции, на некоторых улицах парализовало движение. Кроме того, в регионе есть погибшие и пострадавшие в результате ливня и урагана. О последствиях экстремальных погодных условий расскажет редакция «Радио 1».

Предупреждения синоптиков об урагане в Москве 20 июня 2024


Накануне жители столичного региона получили предупреждения о надвигающемся урагане «Эдгар». Синоптики сообщали, что в городе ожидаются гроза, ливень, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с. Также сообщалось о возможности формирования смерчей.

Ураган в Москве: погибшие


Во второй половине дня регион настиг ураган. Число погибших из-за непогоды в Москве увеличилось до двух, сообщили в оперативных службах. Один мужчина был насмерть придавлен деревом, поваленным ураганом. Трагедия случилась в Тимирязевском районе. В Басманном районе столицы на мужчину обрушились строительные леса, спасти пострадавшего не удалось.




Пострадавшие в результате урагана


В экстренных службах столицы сообщили, что в результате урагана пострадали не менее десяти человек. Два москвича получили травмы во время поездки на трамвае: кусок сорванной крыши влетел в состав, ранив пассажиров. В двух районах Москвы на пешеходов рухнули деревья. Жертвами стали 79-летний мужчина и 69-летняя пенсионерка. Обоих удалось спасти.

В Царицынский пруд порывом ветра сдуло женщину. Для спасения утопающей на место инцидента был направлен катер. Огромное дерево рухнуло на автомобиль, в котором в этот момент находился водитель. Москвич оказался заблокированным в авто и не мог освободиться самостоятельно. Спасательные службы извлекли пострадавшего и направили в больницу.

Ураган перевернул биотуалет, в котором находился мужчина. Конструкция упала дверью вниз, в результате чего пострадавшему пришлось обращаться в экстренные службы.


Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад
Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад

Последствия урагана в Московской области


В Московской области из-за урагана пострадал один человек. Погибших в результате непогоды нет. В оперативных службах также сообщили, что вследствие урагана в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия урагана: восстанавливается электроснабжение, убираются упавшие деревья.




Жители Московского региона увидели смерч


В социальных сетях жители Москвы и Подмосковья делятся роликами с редким природным явлением – смерчем. Так, вихри образовались в районе Лобни и Лосино-Петровского.

В районе «Москва-Сити» мощные порывы ветра буквально сносили прохожих. На опубликованных в телеграм-каналах кадрах видно, как ураган застиг девушку, которая была вынуждена передвигаться на четвереньках в поисках укрытия. На севере столицы на Долгопрудной аллее очевидцы запечатлели опрокинутую «Газель». Машина была припаркована у многоквартирного дома, а после шторма лежала на боку.

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#коммунальные службы
#жертвы
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В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу
Губернатор Егоров: на Платоновской нефтебазе произошло возгорание резервуара
20 июня 2024, 17:22

Фото: IStock/NiseriN

Нефтебаза в Тамбовской области подверглась атаке беспилотника, тушение пожара продолжается, сообщает в своем Телеграм-канале правительство региона.
В результате атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров Платоновской нефтебазы. Огонь затронул одну цистерну, но вскоре перекинулся на соседнюю. В настоящее время горят два резервуара с нефтью из девяти. Сил и средств для ликвидации последствий пожара хватает, сообщило ведомство.

По предварительной информации правительства области объект атаковали два дрона, один из которых был сбит.

«Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе», — добавил глава региона Максим Егоров.

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#дрон
#бпла
#возгорание
#всу
#вс рф
#нефть
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Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ
20 июня 2024, 17:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Об этом сообщили РБК во 2-м окружном военном суде.
Согласно информации следствия, Клюка дважды переводил деньги на счета украинского фонда. Первый перевод был на сумму 100 тысяч рублей, а второй — на сумму 20 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Уточняется, что первые пять лет злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины данные, которые могут быть использованы против безопасности России.

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#суд
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#украина
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У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы парализована левая часть тела
20 июня 2024, 17:01

Фото: istock / TheaDesign

Предполагаемого убийцу, задержанного на западе Москвы и оказавшего сопротивление при аресте, парализовало с левой стороны тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Сейчас он находится в реанимации, у него парализована левая часть тела», — сообщил источник агентства, уточнив, что ранее подозреваемый вышел из комы.
Напомним, в начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. Подозреваемого в убийстве задержали полицейские через несколько часов на Аминьевском шоссе. При задержании он оказал сопротивление и получил серьезные ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены магазины для автомата Калашникова и военное обмундирование.

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#полицейские
#тела
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Супруги, убившие девочку под Новосибирском, снимали издевательства на видео
20 июня 2024, 16:55

Фото: iStock/eranicle

В Новосибирском районном суде арестовали супружескую пару, обвиняемую в убийстве десятилетней девочки. Об этом информирует КП-Новосибирск со ссылкой на источник.
Согласно информации источника, все издевательства снимались на видео. Свой мотив преступники объяснили «изгнанием дьявола» из ребенка.

Мать погибшей девочки назвала произошедшее несчастным случаем. В настоящее время сотрудники СК РФ продолжают проверку по факту трагедии.

Напомним, в Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой. В период с 14 по 17 июня супруги избивали девочку и лишали ее пищи. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.

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#новосибирская область
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В Московской области из-за непогоды пострадал один человек
20 июня 2024, 16:31

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье из-за непогоды повалено около 200 деревьев. Пострадал один человек, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона.
«В результате непогоды в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В городском округе Сергиев Посад из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет», – уточнил источник агентства.
Он добавил, что в регионе отключено электричество в шести округах, специалисты восстанавливают энергоснабжение. Коммунальщики распиливают и убирают упавшие деревья.

Накануне синоптики прогнозировали 20 июня ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, а также с возможностью образования смерчей.

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#московская область
#подмосковье
#непогода
#ливень
#гроза
#деревья
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Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке
20 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/jorgeantonio

Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Об этом пишет Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | России».
Сообщается, что температура в Мекке поднялась до 51,8 градусов. Все 5 паломников из России скончались из-за жары. Отмечается, что среди паломников много пожилых людей. Один из скончавшихся россиян — мужчина из Дагестана, а также женщина из Подмосковья. Похоронят их в Мекке.

По мнению властей, такое огромное количество смертей связано с тем, что прибытие паломников вызвало хаос в лагерях для помощи верующим. Это помешало стабильной работе служб. Паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров. Людям негде было укрыться.

Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Египтянами из них были не менее 323 человека. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил травмы в давке. Не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.

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#температура
#человек
#мужчина
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Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали с асцитом
20 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Журналист Отар Кушанашвили самостоятельно приехал в поликлинику с жалобами на боли в животе, однако оттуда его экстренно госпитализировали в больницу.
По данным «Известий», мужчина обратился за медицинской помощью в поликлинику, там у него выявили асцит — скопление жидкости в брюшной полости. После этого его экстренно госпитализировали в больницу.

При этом Shot сообщал, что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.

Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Однако сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт.

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#журналист
#здоровье
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