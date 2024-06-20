У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
У российского и грузинского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль. Об этом сообщил друг Отара Владимир Полупанов в соцсети «В Контакте».
«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идёт операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал Владимир.
Ведущий госпитализирован в подмосковном Красногорске. Он сообщил о жалобах на сильные боли в области сердца и живота и самостоятельно поехал в клинику на обследование. Там ему ранее поставили предварительный диагноз — цирроз печени.
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