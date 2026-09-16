У пары туристов в спа-отеле «зашевелилась» кровать
В США постояльцы спа-отеля обнаружили под кроватью незнакомого мужчину. Инцидент произошел в среду, 9 сентября, в гостинице Provident Doral в Майами, сообщает Daily Mail.
Пара заселилась в номер и легла спать. Около четырех часов утра женщина почувствовала движение возле кровати, а спустя пару часов, по ее словам, постель буквально «зашевелилась» под ней.
Заглянув под кровать, она увидела там мужчину. Вместе с партнером постоялица выбежала из номера и сообщила о произошедшем охране отеля. Выяснилось, что в спальне туристов прятался 25-летний Ритчел Кальвер, который выехал из гостиницы 31 августа, однако неоднократно пытался вернуться в нее.
В настоящее время мужчину задержали, он находится под следствием. Его обвиняют в незаконном проникновении на частную территорию и сопротивлении полиции при задержании.
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