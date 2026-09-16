У пары туристов в спа-отеле «зашевелилась» кровать

16 сентября 2026, 21:20

Daily Mail: мужчина лежал под кроватью постояльцев спа-отеля в США

Фото: istockphoto/Bilanol

В США постояльцы спа-отеля обнаружили под кроватью незнакомого мужчину. Инцидент произошел в среду, 9 сентября, в гостинице Provident Doral в Майами, сообщает Daily Mail.