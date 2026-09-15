В Кабардино-Балкарии в горной расщелине нашли тело пропавшего туриста
В Кабардино-Балкарии в горной расщелине обнаружили тело мужчины. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
57-летний местный житель отправился в поход 14 сентября. В полдень стало известно, что он не вышел на связь. Спасатели выехали на поиски и задействовали вертолёт Ми-8. Однако в первый день найти пропавшего не удалось. Сегодня вечером тело нашли в расщелине. Эвакуацию запланировали на завтра. Обстоятельства гибели выясняются.
До этого сообщалось о трагедии в горах Сочи. Там турист из Москвы 2 сентября отправился в семидневный одиночный поход и пропал. Через некоторое время его нашли в ущелье — он разбился насмерть.
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