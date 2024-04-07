В Петербурге около станции метро обнаружили гранату

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В Санкт-Петербурге неподалёку от станции метро «Балтийская» была обнаружена граната. В отдел полиции позвонил мужчина и сообщил, что нашёл взрывоопасный предмет за общественными туалетами.
На место прибыли взрывотехники из отряда ОМОН, сообщает «Фонтанка.ру». После осмотра выяснилось, что обнаруженный предмет является обычной игровой страйкбольной гранатой, имитирующей РГД. Кто именно оставил её в общественном месте, осталось неизвестным.
Этот инцидент с гранатой для страйкбола является не единственным, произошедшим в Петербурге за последние дни. Накануне, 6 апеля, в алкомаркет на проспекте Просвещения ворвался нетрезвый мужчина, вооружённый такой же гранатой. Прибывшие по вызову полицейские быстро задержали его, доставили в отдел и составили административный протокол о мелком хулиганстве.
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Александр Бойцов