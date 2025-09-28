В Москве на Киевском шоссе под колесами автомобиля погибла женщина
В ТиНАО на Киевском шоссе автомобиль сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
Авария произошла на 63-м километре трассы. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода.
Медики пытались спасти женщину, но тяжёлые травмы, которые она получила в ДТП, оказались несовместимы с жизнью. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее в Можгинском районе Удмуртской Республики произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии три человека погибли в столкновении легковушки с грузовиком.
Читайте также: