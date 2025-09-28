Достижения.рф

«Ядовитый подарок»: Семейная пара умерла после обеда с грибами от соседей

В Тверской области семейная пара погибла после отравления грибами
Фото: Istock/ArtCookStudio

В Тверской области произошло смертельное отравление грибами. Семейная пара съела маринованные грибы, которые им дали знакомые. Об этом сообщает издание ТИА.



47-летний мужчина почувствовал себя плохо и скончался до приезда бригады скорой помощи. Медики забрали его 43-летнюю супругу в больницу, но там женщина также умерла.

Следователи начали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители опрашивают соседей и проводят осмотр места происшествия. Особое внимание они уделяют людям, которые передали грибы погибшим.

Трагедия оставила сиротами двоих детей пары. Их дочь учится в школе, ей 11 лет. Сын в настоящее время служит в армии.

Ольга Щелокова

