«Ядовитый подарок»: Семейная пара умерла после обеда с грибами от соседей
В Тверской области произошло смертельное отравление грибами. Семейная пара съела маринованные грибы, которые им дали знакомые. Об этом сообщает издание ТИА.
47-летний мужчина почувствовал себя плохо и скончался до приезда бригады скорой помощи. Медики забрали его 43-летнюю супругу в больницу, но там женщина также умерла.
Следователи начали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители опрашивают соседей и проводят осмотр места происшествия. Особое внимание они уделяют людям, которые передали грибы погибшим.
Трагедия оставила сиротами двоих детей пары. Их дочь учится в школе, ей 11 лет. Сын в настоящее время служит в армии.
