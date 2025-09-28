Достижения.рф

В российском регионе легковушку разорвало на куски в жутком ДТП

В Удмуртии три человека погибли в столкновении легковушки с грузовиком
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

В Можгинском районе Удмуртской Республики произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает ГУ МЧС по региону.



На федеральной автодороге возле деревни Чумойтло столкнулись легковой автомобиль Chery и грузовой Volvo. В результате аварии три человека погибли. Все они находились в легковом автомобиле.

«Водитель и пассажиры легковушки (все взрослые, личности устанавливаются). Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего», — сказано в сообщении.
Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона.

Ранее в Бурятии рейсовый автобус, в котором находились 13 человек, попал в страшное ДТП.
Ольга Щелокова

