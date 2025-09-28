В российском регионе легковушку разорвало на куски в жутком ДТП
В Удмуртии три человека погибли в столкновении легковушки с грузовиком
В Можгинском районе Удмуртской Республики произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает ГУ МЧС по региону.
На федеральной автодороге возле деревни Чумойтло столкнулись легковой автомобиль Chery и грузовой Volvo. В результате аварии три человека погибли. Все они находились в легковом автомобиле.
«Водитель и пассажиры легковушки (все взрослые, личности устанавливаются). Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего», — сказано в сообщении.Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона.
