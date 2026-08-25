В Калининграде мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе
В Калининграде мотоциклист на Harley-Davidson сбил 28-летнюю девушку на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 августа на улице Офицерской. По предварительным сведениям, водитель мотоцикла 1989 года рождения совершил наезд на пешехода 1998 года рождения, когда та переходила дорогу по разрешающему сигналу светофора.
От удара девушка получила телесные повреждения. В настоящий момент правоохранители проводят проверку, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что на трассе в Ленобласти движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Причиной стало ДТП с перевернувшейся фурой.
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