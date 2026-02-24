Жена дворника, который спас выпавшего из окна ребенка в Питере, рассказала о мечте супруга
Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас в Санкт-Петербурге выпавшего из окна ребёнка, рассказала о мечте своего мужа. Ее слова приводит РИА Новости.
Напомним, что 22 февраля маленький мальчик выпал из окна квартиры, которая находилась на седьмом этаже. Мать в тот момент была дома, но ненадолго отлучилась на кухню. Блокираторов на окнах не стояло. Ибадуллаев поймал летящего вниз головой ребенка, смягчив удар своим телом.
Дворник оказался гражданином Узбекистана, отцом четверых детей. Его семья живёт в Кашкадарьинской области.
«Мечта моего мужа — купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь», — поделилась супруга Ибадуллаева.Женщина пожелала здоровья всем детям и спасённому мальчику, который сейчас находится в больнице Петербурга. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что её помощники свяжутся с самоотверженным мужчиной для вручения премии имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.