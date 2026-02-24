Жена дворника, который спас выпавшего из окна ребенка в Питере, рассказала о мечте супруга

24 февраля 2026, 03:09

Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника призналась, что супруг мечтает о жилье

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас в Санкт-Петербурге выпавшего из окна ребёнка, рассказала о мечте своего мужа. Ее слова приводит РИА Новости.





Напомним, что 22 февраля маленький мальчик выпал из окна квартиры, которая находилась на седьмом этаже. Мать в тот момент была дома, но ненадолго отлучилась на кухню. Блокираторов на окнах не стояло. Ибадуллаев поймал летящего вниз головой ребенка, смягчив удар своим телом.





«Мечта моего мужа — купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь», — поделилась супруга Ибадуллаева.