У популярного тиктокера нашли видео с сексуальным насилием над ребенком
Американского TikTok-блогера обвинили в домогательствах и хранении видео с насилием над ребенком. Об этом сообщает издание People.
Расследование в отношении 23-летнего Карсона Бэрри началось после наводки, поступившей в Национальный центр информации о пропавших и эксплуатируемых детях. Правоохранители провели обыск в доме инфлюэнсера и нашли в его телефоне видео, на котором взрослый мужчина совершает сексуальное насилие над маленьким ребенком.
Следствие также установило, что молодой человек домогался несовершеннолетнего и склонял его к сексу. В итоге его арестовали по обвинению в двух уголовных статьях. Если вина педофила будет доказана, он может получить до 60 лет тюрьмы.
Позже фигуранта отпустили с условием, что он не будет контактировать с жертвой. Он также выплатил залог в размере одного миллиона долларов (около 84 миллиона рублей).
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