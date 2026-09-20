У популярного тиктокера нашли видео с сексуальным насилием над ребенком

20 сентября 2026, 14:37

Американского блогера Карсона Бэрри арестовали за видео с насилием над ребенком

Фото: iStock/Fedorovekb

Американского TikTok-блогера обвинили в домогательствах и хранении видео с насилием над ребенком. Об этом сообщает издание People.