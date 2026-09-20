На Камчатке водитель выпрыгнул из машины за секунду до падения с обрыва
В Петропавловске-Камчатском автомобиль упал с обрыва из-за отказавших тормозов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
По данным ведомства, водитель Toyota Harrier сдавал назад и обнаружил, что у машины отказали тормоза. Автомобиль покатился по склону, однако мужчине удалось выпрыгнуть до того, как машина рухнула вниз. Он получил травмы.
Вскоре на место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Они помогли медикам перенести пострадавшего в карету скорой помощи, стабилизировали автомобиль и отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания. В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что в Ишимбае задержали пьяного водителя, который врезался в качели на детской площадке.
Читайте также: