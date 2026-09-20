На внешней стороне 103 км МКАД парализовало движение из-за ДТП — Дептранс
В Москве на внешней стороне 103-го км МКАД, в районе съезда 103, произошла авария. Об этом сообщил столичный Дептранс.
По данным ведомства, движение в районе ДТП затруднено на 1,6 км — транспорт следует по двум полосам из пяти. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.
На месте работают оперативные службы. Причины и обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.
Ранее в Подмосковье Infiniti протаранил автобус с людьми и скрылся с места ДТП. Подробности — в нашем материале.
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