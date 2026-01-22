Достижения.рф

У пострадавшей от ученика уборщицы нижнекамской школы восемь швов на руке

Уборщица из нижнекамского лицея Алсу А. рассказала о нападении 13-летнего школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Как оказолось, у нее восемь швов на руке после того, как подросток нанес ей порезы.

«Он подбежал ко мне и начал как "укол делать". Я пыталась уйти от него — никак. Он меня режет — у меня кровь идти начала, я стала кричать», — поделилась женщина.

Сейчас она находится в травматологии и восстанавливается после операции на руку. Уборщица призналась, что сразу даже не поняла намерения подростка.

