У пострадавшей от ученика уборщицы нижнекамской школы восемь швов на руке
Уборщица из нижнекамского лицея Алсу А. рассказала о нападении 13-летнего школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как оказолось, у нее восемь швов на руке после того, как подросток нанес ей порезы.
«Он подбежал ко мне и начал как "укол делать". Я пыталась уйти от него — никак. Он меня режет — у меня кровь идти начала, я стала кричать», — поделилась женщина.
Сейчас она находится в травматологии и восстанавливается после операции на руку. Уборщица призналась, что сразу даже не поняла намерения подростка.