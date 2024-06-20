У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы парализована левая часть тела

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Предполагаемого убийцу, задержанного на западе Москвы и оказавшего сопротивление при аресте, парализовало с левой стороны тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Сейчас он находится в реанимации, у него парализована левая часть тела», — сообщил источник агентства, уточнив, что ранее подозреваемый вышел из комы.Напомним, в начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. Подозреваемого в убийстве задержали полицейские через несколько часов на Аминьевском шоссе. При задержании он оказал сопротивление и получил серьезные ранения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены магазины для автомата Калашникова и военное обмундирование.
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