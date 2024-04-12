В Ленобласти к 19 годам колонии приговорили убийцу двухлетнего сына

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Ленинградский областной суд вынес приговор мужчине, который зарезал своего двухлетнего сына, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
Как удалось установить следствию, в январе 2023 года 24-летний Александр Дробот поссорился со своей девушкой, матерью ребёнка, и, разозлившись, нанёс их двухлетнему сыну четыре удара ножом. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть ребёнка.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, особой тяжести и общественной опасности совершенного преступления приговорил 24-летнего Александра Дробота к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 1 году 6 месяцам ограничения свободы», — сообщили в прокуратуре Ленинградской области.
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