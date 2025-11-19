В школе города Карталы школьница напала на учителя

19 ноября 2025, 13:56

Фото: iStock/hxdbzxy

В школе города Карталы Челябинской области произошел шокирующий инцидент. 14-летняя ученица ударила учителя в шею деталью от маникюрных ножниц во время урока. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».