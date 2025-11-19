В школе города Карталы школьница напала на учителя
В школе города Карталы Челябинской области произошел шокирующий инцидент. 14-летняя ученица ударила учителя в шею деталью от маникюрных ножниц во время урока. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело и проводит проверку обстоятельств происшествия. О состоянии пострадавшего преподавателя пока не сообщают. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.
