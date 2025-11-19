В США умер двухлетний ребенок из-за пропущенной запятой в рецепте

19 ноября 2025, 13:47

Фото: iStock/megaflopp

В США двухлетний мальчик по имени Де’Маркус Пейдж умер после того, как врач ошибся при оформлении рецепта и указал дозировку препарата калия в десять раз выше нормы. Историю трагедии рассказало издание Terra.