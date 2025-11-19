В США умер двухлетний ребенок из-за пропущенной запятой в рецепте
В США двухлетний мальчик по имени Де’Маркус Пейдж умер после того, как врач ошибся при оформлении рецепта и указал дозировку препарата калия в десять раз выше нормы. Историю трагедии рассказало издание Terra.
Родители ребенка обратились в больницу из-за постоянного плача, потери аппетита и сильного жидкого стула. Врачи диагностировали вирусную инфекцию и дефицит калия, после чего выписали препарат для восстановления его уровня. Однако в рецепте была пропущена запятая — в результате малыш начал получать существенно превышенную дозу.
По информации издания, аптечная система предупредила о риске передозировки, однако ни врач, ни несколько его коллег не заметили ошибку. Родители Де’Маркуса обвинили медиков в халатности и потребовали привлечь их к ответственности. Сейчас ведется расследование обстоятельств трагедии.
