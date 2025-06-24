В ДКЦ рассказали о состоянии малыша, искалеченного наркоманом в аэропорту
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Детский клинический центр им. Рошаля в подмосковном Красногорске принял на лечение двухлетнего мальчика, пострадавшего при нападении в аэропорту Шереметьево. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, рассказала главврач клиники Татьяна Шаповаленко.
«Ребёнок поступил ночью в тяжёлом состоянии с тяжёлой черепно-мозговой травмой. У него открытый перелом костей черепа, перелом основания и исхода черепа, небольшая гематома. В нейрохирургическом лечении он не нуждался. Состояние ребёнка сегодня тяжёлое, но стабильное. Он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции лёгких. Планируется провели резонансную томографию, чтобы оценить степень повреждения головного мозга. Сейчас он получает курс необходимой терапии и находится на постоянном контроле», – уточнила Шаповаленко.Ранее сообщалось о ЧП в аэропорту Шереметьево, куда мальчик, вместе с семьёй прилетел из Кабула минувшим вечером. Малыша с силой кинул об пол внезапно напавший на него гражданин Белоруссии.
Как сообщили ТАСС в областном главке СКР, мужчина задержан. На допросе он рассказал, что летел транзитом из Каира в Минск. В аэропорту он пробыл два часа. На вопрос о судимости он ответил, что «уже совершал такие ошибки». При обыске у задержанного нашли наркотики.