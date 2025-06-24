В ДКЦ рассказали о состоянии малыша, искалеченного наркоманом в аэропорту

24 июня 2025, 15:17

Видео: t.me/roshal_kids

Детский клинический центр им. Рошаля в подмосковном Красногорске принял на лечение двухлетнего мальчика, пострадавшего при нападении в аэропорту Шереметьево. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, рассказала главврач клиники Татьяна Шаповаленко.







«Ребёнок поступил ночью в тяжёлом состоянии с тяжёлой черепно-мозговой травмой. У него открытый перелом костей черепа, перелом основания и исхода черепа, небольшая гематома. В нейрохирургическом лечении он не нуждался. Состояние ребёнка сегодня тяжёлое, но стабильное. Он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции лёгких. Планируется провели резонансную томографию, чтобы оценить степень повреждения головного мозга. Сейчас он получает курс необходимой терапии и находится на постоянном контроле», – уточнила Шаповаленко.