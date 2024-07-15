У ребенка разорвало печень после падения с велосипеда в Подмосковье

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У девятилетнего мальчика разорвало печень после падения с велосипеда в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Минздрав Московской области.
После падения мальчик стал жаловаться на сильную боль в животе, после чего началась рвота. Ребенка госпитализировали в местную больницу, где врачи обнаружили разрыв сегмента печени и гематому селезенки.
Медики остановили внутреннее кровотечение, промыли желудок и сохранили селезенку, которая могла начать кровоточить в любой момент из-за сильного ушиба. По словам заведующего отделением детской хирургии Эмира Жамынчиева, после операции мальчик находится в стабильном состоянии.
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