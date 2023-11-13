У режиссёра Митты диагностировали повторный инсульт

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У режиссёра Александра Митты диагностировали повторный инсульт, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в настоящий момент режиссёр находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
90-летний режиссёр болеет пневмонией. Его состояние ухудшилось на фоне перенесённого инсульта. Скорая помощь уже приезжала к Митте 12 ноября, однако, от госпитализации он решительно отказался.
Напомним, марте 2023 года Александр Митта переболел ковидом, а в июле был экстренно госпитализирован после того, как ему резко стало хуже и появилась слабость в руке и ноге. Позже на КТ головного мозга у него обнаружили кисты и признаки атеросклероза.
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90-летний режиссёр болеет пневмонией. Его состояние ухудшилось на фоне перенесённого инсульта. Скорая помощь уже приезжала к Митте 12 ноября, однако, от госпитализации он решительно отказался.
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Евгения Парфентьева