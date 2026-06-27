У российского школьника начались судороги и пошла пена с кровью после курения вейпа
В Санкт-Петербурге 14-летний школьник попал в больницу после курения вейпа. Как сообщает Telegram-канал Baza, у подростка начались судороги, а изо рта пошла пена с кровью.
Инцидент произошёл, когда мальчик гостил у отца и мачехи. Взрослые услышали шум из комнаты; отец забежал и увидел, как ребёнок бьётся в конвульсиях и теряет сознание. Медики оперативно привели его в чувство.
При перекладывании на кровать из кармана выпал вейп — родители не знали, что он курит. Врачи объяснили семье, что ухудшение наступило не во время курения, а после, когда концентрация никотина в организме достигла пика.
Дополнительными факторами риска стали высокий уровень сахара и учащённый пульс. Без своевременной помощи подросток мог перенести инсульт. Сейчас его состояние стабильно. О случившемся напоминают лишь скол на зубе, ссадины на лбу и теле.
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