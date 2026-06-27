У российского школьника начались судороги и пошла пена с кровью после курения вейпа

27 июня 2026, 16:22

Подросток из Петербурга попал в больницу с судорогами после курения вейпа

Фото: Istock/Kunlathida Petchuen

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник попал в больницу после курения вейпа. Как сообщает Telegram-канал Baza, у подростка начались судороги, а изо рта пошла пена с кровью.