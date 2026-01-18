Россиянин зверски избил школьника, который случайно сбил на горке его жену

18 января 2026, 17:00

В Екатеринбурге мужчина избил подростка после инцидента на горнолыжном склоне

Фото: Istock/Iisi V

В Екатеринбурге на горнолыжном склоне Уктус произошёл конфликт с участием подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.