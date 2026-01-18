Достижения.рф

Россиянин зверски избил школьника, который случайно сбил на горке его жену

В Екатеринбурге мужчина избил подростка после инцидента на горнолыжном склоне
Фото: Istock/Iisi V

В Екатеринбурге на горнолыжном склоне Уктус произошёл конфликт с участием подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Двое друзей катались на снегокатах. Тринадцатилетний юноша спускался с горы и в конце пути увидел женщину. Он попытался отвести зимний снаряд для катания в сторону, но всё же задел её, и гражданка упала.

После столкновения мужчина, который сопровождал женщину, набросился на подростка и начал наносить ему удары. Школьник в этот момент лежал на снегу и пытался защитить лицо руками. Потерпевшая пыталась остановить нападение, но не сумела удержать агрессора.

В результате инцидента молодой человек получил травмы, в том числе перелом носа и рёбер, а также черепно-мозговую травму. Потерпевшего госпитализировали. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, применившего силу.

Ранее в Москве девушка сломала позвонок, катаясь на ватрушке.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0