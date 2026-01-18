В Москве вор вломился в магазин техники и похитил 51 iPhone за две минуты
В Москве неизвестный ограбил магазин электроники и похитил 51 iPhone. Как сообщает Telegram-канал Baza, общая сумма украденного превысила четыре миллиона рублей.
Установлено, что ночью у входа в салон на Квесисской улице около десяти минут находился человек в маске. Он пытался вскрыть замок, а затем выбил стеклянную дверь ногой.
Внутри помещения злоумышленник за две минуты собрал с прилавков несколько моделей телефонов: iPhone 13, 16 Pro, Pro Max, но в основном новые iPhone 17 Pro и Pro Max. После этого он покинул магазин с похищенным и направился в сторону ботанического сада.
Хозяйка магазина вызвала полицию сразу после того, как узнала о краже. На текущий момент правоохранительные органы продолжают розыск подозреваемого.
