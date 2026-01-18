В Хакасии вспыхнул приют для животных, внутри остаются десятки кошек
В Хакасии загорелся частный приют для животных. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Пожар произошел в посёлке Сахарный Усть‑Абаканского района. Огонь охватил частный дом и надворную постройку на территории приюта.
К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на 350 квадратных метров. Пожарные и волонтёры эвакуировали из горящего здания 150 кошек и 15 собак. По информации хозяев приюта, в зоне пожара могли оставаться ещё около 50 кошек.
Пожарные тушат огонь по повышенному рангу сложности. В операции участвуют 25 человек и семь единиц техники. Предварительная причина возгорания — перекал печной трубы.
Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье, где девочка погибла в страшном пожаре.
Читайте также: