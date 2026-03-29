У россиянки конфисковали Mercedes из-за отказа от медосвидетельствования

У россиянки конфисковали Mercedes-Benz из-за отказа от медосвидетельствования
В столице у россиянки конфисковали престижный иномарку за отказ от медосвидетельствования.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на городскую прокуратуру, женщину дважды останавливали сотрудники ГИБДД за рулем Mercedes-Benz стоимостью свыше 2,7 млн рублей с внешними признаками алкогольного опьянения. Однако от прохождения проверки она каждый раз отказывалась.
В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ и лишения водительских прав на полтора года.
Кроме того, роскошный автомобиль конфисковали в пользу государства.
