Три человека стали жертвами страшного ДТП в российском городе

Три человека погибли в огненном ДТП с Lexus в Казани
Три человека погибли в массовом ДТП в Казани. Об этом сообщила Госавтоинспекция города в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла сегодня ночью, 29 марта в 01:31, в районе дома №7 по улице Агрономической. Предварительно, 43-летний житель Тольятти на Lexus превысил скорость и влетел в бетонное ограждение. После этого автомобиль перевернулся и врезался в пять стоящих на парковке машин. Водитель и два пассажира, находившихся в иномарке, — скончались на месте от несовместимых с жизнью травм.

Передняя часть иномарки загорелась после аварии. Прибывшие на место правоохранители боролись с огнем своими силами до приезда сотрудников МЧС, которые позже потушили пожар. В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Автомобиль Ford столкнулся с грузовиком «КамАЗ», после чего первый загорелся. В результате погиб водитель легковушки.

Лидия Пономарева

