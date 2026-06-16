У трехлетнего пациента остановилось сердце в больнице после укола
В Ханты-Мансийском автономном округе проводится расследование обстоятельств трагического инцидента в медучреждении, где у трехлетнего пациента произошла остановка сердца после введения анестезии. Об этом сообщает KP.RU.
Ребенок, родившийся с крипторхизмом (врожденным нарушением опущения яичек в мошонку), которое в перспективе могло привести к бесплодию, готовился к хирургическому вмешательству. Операцию планировали на май 2025 года.
В день процедуры отец мальчика уточнил у медиков, какая анестезия будет применяться. Ему сообщили, что предполагается местное обезболивание в виде инъекции, однако предложили и альтернативный вариант — масочный наркоз. Мужчина попросил врачей выбрать наиболее подходящий метод.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Проведенная экспертиза установила, что причиной остановки сердца стало негативное воздействие анестезирующего препарата на фоне диагностированного воспалительного поражения сердечной мышцы. В настоящий момент семья ожидает результаты второй экспертизы, которая должна дать заключение о наличии или отсутствии врачебной ошибки.
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