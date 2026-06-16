У трехлетнего пациента остановилось сердце в больнице после укола

16 июня 2026, 21:43

KP.RU: В ХМАО трехлетний ребенок скончался после укола анестезии

Фото: istockphoto/sudok1

В Ханты-Мансийском автономном округе проводится расследование обстоятельств трагического инцидента в медучреждении, где у трехлетнего пациента произошла остановка сердца после введения анестезии. Об этом сообщает KP.RU.