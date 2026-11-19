Туристка не выжила во время экскурсии к морским черепахам
Туристка из Австралии отправилась на экскурсию с наблюдением за морскими черепахами на Островах Кука и погибла. Об этом сообщает портал Yahoo News.
По его данным, во время плавания с маской и трубкой на мелководье 45-летняя женщина внезапно потеряла сознание. Очевидцы пытались привести ее в чувство, но безуспешно. Министерство иностранных дел и торговли Австралии оказывает консульскую поддержку семье погибшей. В дипведомстве также выразили глубокие соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось, турист из России сбежал из больницы на Бали и устроил дебош. 42-летнего мужчину доставили в клинику Bali Jimbaran в состоянии сильного алкогольного опьянения, где у него взяли анализы. Однако пациент начал испытывать судороги, впал в невменяемое состояние и покинул медучреждение.
На улице россиянин отодрал кусок брусчатки и стал угрожать им медикам, а затем с криками «ййиииха» спрыгнул в яму глубиной около десяти метров и принялся бить себя камнем по голове. Сотрудники экстренных служб спустили туда специальную люльку и эвакуировали мужчину, после чего его снова госпитализировали. Врачи диагностировали у туриста переломы и ушибы и поместили его в реанимацию.
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