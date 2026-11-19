19 ноября 2026, 19:28

Австралийская туристка погибла на экскурсии к морским черепахам на Островах Кука

Фото: iStock/MattGush

Туристка из Австралии отправилась на экскурсию с наблюдением за морскими черепахами на Островах Кука и погибла. Об этом сообщает портал Yahoo News.