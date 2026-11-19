19 ноября 2026, 19:41

В Москве пассажирка напала на контролера в автобусе и отобрала терминал оплаты

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В Москве предъявили обвинение жительнице Хабаровского края, которая напала на сотрудницу ГКУ «Организатор перевозок» и похитила терминал оплаты. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице.