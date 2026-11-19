Россиянка напала на контролера в автобусе и стала фигуранткой уголовного дела
В Москве предъявили обвинение жительнице Хабаровского края, которая напала на сотрудницу ГКУ «Организатор перевозок» и похитила терминал оплаты. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице.
По версии следствия, все произошло 9 ноября в автобусе на западе города. Пассажирка проявила агрессию, когда контролер решила проверить, оплачен ли проезд. Женщина сначала напала на сотрудницу, а затем отобрала у нее устройство для приема платежей.
Ей вменили часть 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и часть 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Следователи уже провели с фигуранткой необходимые действия. Уголовное дело расследует Никулинский межрайонный отдел, а ситуация находится на контроле столичного следкома.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний школьник обстрелял автобус с пассажирами из пистолета.
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