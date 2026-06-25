Знаменитый иллюзионист пропал при загадочных обстоятельствах
В Австралии продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 26-летнего Дэниела Хиддена. В ночь на 14 июня он отправился в поездку по штату Квинсленд: к своему автомобилю артист прицепил дом на колесах и выехал за пределы города. Однако уже к утру связь с ним неожиданно оборвалась, после чего его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Об этом сообщает The Sun.
Лишь через два дня полиция обнаружила автомобиль Хиддена вместе с кемпером, оставленный на дороге. После этого началась масштабная поисковая операция, которая продолжалась более недели. Утром 24 июня поиски завершились трагически: останки музыканта нашли на территории национального парка Маунт-Кугал.
Правоохранительные органы пока не сообщают подробностей расследования, но уже отмечают, что смерть могла наступить при подозрительных обстоятельствах. Дэниел Хидден был хорошо известен в Австралии: он выступал на восточном побережье страны, вел популярный блог, а также принимал участие в различных телевизионных проектах. Его исчезновение и последующая гибель вызвали широкий общественный резонанс.
Ранее стало известно, что в Тынде (Амурская область) 25 июня произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого девять человек получили травмы.
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