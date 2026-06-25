Знаменитый иллюзионист пропал при загадочных обстоятельствах

25 июня 2026, 07:39

В Австралии нашли останки иллюзиониста Дэниела Хиддена после его исчезновения

Фото: iStock/Chalabala

В Австралии продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 26-летнего Дэниела Хиддена. В ночь на 14 июня он отправился в поездку по штату Квинсленд: к своему автомобилю артист прицепил дом на колесах и выехал за пределы города. Однако уже к утру связь с ним неожиданно оборвалась, после чего его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Об этом сообщает The Sun.