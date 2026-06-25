Россиянин шантажировал подругу интимными фото и поплатился
Сургутский районный суд определил судьбу местного жителя за шантаж подруги интимными снимками. Об этом сообщается на сайте инстанции.
Мужчина угрожал женщине разослать ее компрометирующие фотографии матери и другим родственникам. Чтобы этого не произошло, он потребовал от потерпевшей шесть тысяч рублей. На допросе злоумышленник заявил, что поступил так из-за тяжелой жизненной ситуации.
Суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 163 УК («Вымогательство») и приговорил его к полутора годам ограничения свободы.
Ранее в Санкт-Петербурге вынесли приговор сотруднику сервисного центра, который во время ремонта телефона клиентки скачал ее интимные фото и разослал знакомым.
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