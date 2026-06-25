В Екатеринбурге соседи пожаловались на мужчину после избиения щенка

25 июня 2026, 09:29

Фото: iStock/TTP6

Жители Екатеринбурга рассказали о жестоком обращении со щенком во дворе ЖК «Татлин» на улице Гоголя: по их словам, мужчина ударил собаку и пинками гнал ее в сторону подъезда. Об этом сообщает Ural Mash.