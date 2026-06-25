В Екатеринбурге соседи пожаловались на мужчину после избиения щенка
Жители Екатеринбурга рассказали о жестоком обращении со щенком во дворе ЖК «Татлин» на улице Гоголя: по их словам, мужчина ударил собаку и пинками гнал ее в сторону подъезда. Об этом сообщает Ural Mash.
Соседи говорят, что питомец не хотел возвращаться домой после прогулки. После этого хозяин несколько раз ударил щенка по голове. Когда очевидцы попытались заступиться за животное, мужчина заявил, что может делать со своей собакой все, что захочет. Тем, кого это возмутило, он предложил отдать 100 тысяч рублей и забрать пса.
Как утверждают жильцы дома, в квартире мужчина держит щенка в клетке. Люди несколько раз вызывали полицию, чтобы помочь животному, однако, по их словам, сотрудники на место так и не приехали.
Ранее стало известно, что 66-летняя жительница Владивостока оказалась в больнице с подозрением на мелиоидоз после посещения фермы слонов в Таиланде.
До этого на Багамских островах в результате нападения акулы пострадал 12-летний гражданин США.
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