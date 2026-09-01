У самолета со 160 пассажирами на борту отказал двигатель

01 сентября 2026, 12:00

Летевший из Уфы в Анталию борт экстренно сел в Кайсери

Фото: istockphoto/dongfang zhao

В аэропорту турецкого города Кайсери совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Corendon Airlines, следовавший по маршруту Уфа — Анталия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.