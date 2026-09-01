У самолета со 160 пассажирами на борту отказал двигатель
В аэропорту турецкого города Кайсери совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Corendon Airlines, следовавший по маршруту Уфа — Анталия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, инцидент произошел в воздухе: у воздушного судна отказал правый двигатель. Командир экипажа принял решение незамедлительно совершить посадку в ближайшем аэропорту, в результате чего лайнер благополучно приземлился в Кайсери.
По словам очевидицы, одной из пассажирок рейса, перед началом снижения на борту раздался громкий хлопок. После этого самолет начал терять высоту. Все это время, около полутора часов, пассажиры оставались в салоне в ожидании разъяснений от экипажа.
Всем находившимся на борту 160 пассажирам предложили альтернативу: ожидать вылета на резервном борту для продолжения пути в Анталью. Самолет с неисправным двигателем отстранили от выполнения рейсов до выяснения причин поломки и проведения технических работ.
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