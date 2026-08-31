Пьяный пилот угнал самолет и разбился в поле у АЭС
Пьяный пилот похитил легкомоторный самолет и потерпел крушение в поле недалеко от атомной электростанции в Венгрии. Об этом пишет британская газета The Sun.
24-летний парень проник на территорию аэропорта Калоча, угнал воздушное судно Cessna 172 и направился в сторону АЭС, которая обеспечивает половину электроэнергии страны.
Власти подняли в воздух истребители — они преследовали лайнер до тех пор, пока он не рухнул в поле. Борт получил серьезные повреждения, однако молодой человек не пострадал. Его арестовали на месте происшествия. В настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось, что самолет со 184 пассажирами экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации на высоте более 10 тысяч метров.
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