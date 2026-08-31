Пьяный пилот угнал самолет и разбился в поле у АЭС

31 августа 2026, 18:36

The Sun: пьяный пилот угнал самолет и разбился в поле рядом с АЭС в Венгрии

Фото: iStock/johan63

Пьяный пилот похитил легкомоторный самолет и потерпел крушение в поле недалеко от атомной электростанции в Венгрии. Об этом пишет британская газета The Sun.