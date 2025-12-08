У самолёта Utair отказали семь систем на посадке — пилоты чудом «дотянули» до полосы
Во время вечернего рейса UT-477 из Сургута в Самару у Boeing 737-500 авиакомпании Utair произошёл серьёзный технический сбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
На подлёте к аэродрому самолёт начал терять сразу несколько систем: вышли из строя оба топливных насоса, отказал электрогидравлический насос, отключились противоюзовая и автоматическая системы торможения, перестала работать одна из радиостанций, а также полётный директор со стороны командира.
Несмотря на серию критических отказов, экипаж сумел безопасно посадить лайнер и самостоятельно зарулить на стоянку. Уже после полёта специалисты обнаружили источник проблемы — автомат защиты сети первого трансформатора оказался в отключённом положении, что и привело к цепной реакции отказов.
Росавиация начала расследование инцидента, а авиакомпания временно вывела самолёт из эксплуатации, чтобы провести детальную проверку и установить точную причину неисправности.
