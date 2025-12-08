У самолёта Utair отказали семь систем на посадке — пилоты чудом «дотянули» до полосы

08 декабря 2025, 19:39

Экипаж авиакомпании Utair справился с отказом семи систем на посадке самолёта

Фото: Istock / Jetlinerimages

Во время вечернего рейса UT-477 из Сургута в Самару у Boeing 737-500 авиакомпании Utair произошёл серьёзный технический сбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».