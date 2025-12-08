Достижения.рф

В Сочи спасатели эвакуировали пару с крутого оврага — женщина пострадала

Ночью 8 декабря в оперативно-дежурную службу МКУ «Служба спасения города Сочи» поступило сообщение о ЧП на пер. Амбулаторный (выезд на ул. Вишнёвую). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



Мужчина и женщина сорвались с крутого склона и застряли в зарослях колючих кустов, не сумев выбраться самостоятельно.

При падении женщина получила травму колена и кровотечение. Спасатели оперативно прибыли на место, использовали альпинистское снаряжение, подняли пострадавших по склону и оказали первую помощь.

Женщине наложили повязку и передали бригаде скорой помощи, а мужчина отказался от госпитализации.

