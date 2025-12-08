В Сочи спасатели эвакуировали пару с крутого оврага — женщина пострадала

08 декабря 2025, 19:28

В Сочи супруги сорвались с оврага, спасатели оказали помощь

Фото: Istock / aprott

Ночью 8 декабря в оперативно-дежурную службу МКУ «Служба спасения города Сочи» поступило сообщение о ЧП на пер. Амбулаторный (выезд на ул. Вишнёвую). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».