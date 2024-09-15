У села Степное в ЛНР возник пожар на алюминиевом заводе

Фото: istockphoto/Distortion Media
В Луганской Народной Республике загорелся цех алюминиевого завода в окрестностях села Степное. Огонь перекинулся на предприятие после того, как сначала возник ландшафтный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Стоит отметить, что в последнее время в нескольких российских регионах причиной возгораний в населённых пунктах и на предприятиях стали изначально возникшие ландшафтные либо лесные пожары.
Например, в районе села Ямное в Воронежской области сначала загорелась сухая трава и лесная подстилка, но из-за сильного ветра пожар быстро перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Для борьбы с огнём, помимо специальной техники, сотрудникам МЧС пришлось задействовать пожарный вертолёт. Окончательно пожар в районе Ямного удалось ликвидировать только на следующий день на площади 50 гектаров.
Читайте также:
Масштабный пожар произошел в двух поселках ЛНР
МЧС: В воронежском селе Ямное ликвидируют крупный пожар
В дагестанском Кизляре произошло возгорание на территории рыбзавода
Александр Бойцов