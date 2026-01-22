У северных пляжей Сиднея в Австралии за три дня акулы напали на четырех человек
У северных пляжей Сиднея в Австралии зафиксирован рост нападений акул на людей. Об этом сообщает Daily Mail.
Утром 20 января акула атаковала 39-летнего серфера у пляжа Пойнт-Пломер. Хищник прокусил его гидрокостюм и повредил доску, однако мужчина практически не пострадал и смог самостоятельно выбраться на берег, где ему помогли очевидцы. Этот случай стал уже четвертым нападением акул за последние три дня.
19 января у пляжа Норт-Стейн акула напала на 27-летнего серфера. Пострадавшего вытащили из воды и экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами голени. Мужчине потребовалось переливание крови, после операции он остается в критическом состоянии.
В тот же день тупорылая акула сбила с доски 11-летнего мальчика, занимавшегося серфингом. Хищник покусал доску ребенка, но сам он не пострадал. Днем ранее, 18 января, жертвой акулы того же вида стал 12-летний подросток. Его спасли друзья, однако сейчас мальчик находится в коме.
Власти Сиднея связывают повышенную активность акул с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных дождей вода у побережья стала мутной, что создает благоприятные условия для охоты. Кроме того, с января по февраль у тупорылых акул проходит период размножения: в это время крупные самки рожают детенышей и проявляют повышенную агрессию, защищая свою территорию.
