Москвич отравился продукцией из Rostic's
В Москве зарегистрировали случай пищевого отравления после употребления продукции сети Rostic's. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».
По его сведениям, горожанину, купившему в октябре «Мой Баскет с оригинальными ножками» в точке напротив Киевского вокзала, поставили соответствующий диагноз. Shot также утверждает, что Роспотребнадзор рассмотрел жалобу потребителя, а сама сеть Rostic's выпустила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Ранее в Дагестане зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. О таком факте сообщала пресс-служба Следственного управления СК по республике.
По данным ведомства, жители Казбековского района с признаками отравления массово обращались за медицинской помощью в период с 30 октября по 1 ноября.
