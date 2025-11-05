Москвич отравился продукцией из Rostic's

Достижения.рф

Shot: москвич получил пищевое отравление после продукции из Rostic's
В Москве зарегистрировали случай пищевого отравления после употребления продукции сети Rostic's. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».



По его сведениям, горожанину, купившему в октябре «Мой Баскет с оригинальными ножками» в точке напротив Киевского вокзала, поставили соответствующий диагноз. Shot также утверждает, что Роспотребнадзор рассмотрел жалобу потребителя, а сама сеть Rostic's выпустила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее в Дагестане зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. О таком факте сообщала пресс-служба Следственного управления СК по республике.

По данным ведомства, жители Казбековского района с признаками отравления массово обращались за медицинской помощью в период с 30 октября по 1 ноября.

