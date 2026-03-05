Конфликт между тремя мужчинами у станции метро «Сокол» закончился трагедией

05 марта 2026, 08:07

Мужчину зарезали у метро «Сокол» в Москве

Фото: iStock/zoka74

Пятого марта в Москве произошел инцидент у станции метро «Сокол», в результате которого один человек погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщают Telegram-каналы.