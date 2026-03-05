Конфликт между тремя мужчинами у станции метро «Сокол» закончился трагедией
Пятого марта в Москве произошел инцидент у станции метро «Сокол», в результате которого один человек погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Ссора вспыхнула между тремя мужчинами. В ходе конфликта 28-летний участник достал нож и ударил своих оппонентов. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, а второго доставили в больницу с травмами.
Очевидцы вмешались и смогли задержать подозреваемого до приезда полиции. Правоохранители арестовали мужчину, и сейчас следователи проводят допрос. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
