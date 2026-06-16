У скандальной гонщицы Мары Багдасарян образовался долг перед ФНС
Легендарная стритрейсерша 2010-х Мара Багдасарян снова окажется в поле зрения судебных органов. На этот раз поводом послужила задолженность перед налоговой службой. Об этом стало известно 16 июня.
Согласно информации, полученной редакцией «РГ» из судебных материалов, у Багдасарян образовалась задолженность перед Управлением ФНС по Кировской области. Рассмотрение дела назначили на июль.
Недавно в соцсетях Мары появились снимки, на которых она находится за рулем автомобиля. Эти публикации спровоцировали общественный резонанс, учитывая, что ранее решением суда ее пожизненно лишили водительских прав.
Дочь известного предпринимателя, прозванного «колбасным королем», Багдасарян приобрела скандальную известность в прошлом десятилетии. В ее послужном списке — систематическое игнорирование административных штрафов за нарушения ПДД и эпизод с использованием поддельного больничного листа.
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