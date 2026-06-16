У скандальной гонщицы Мары Багдасарян образовался долг перед ФНС

16 июня 2026, 17:57

Гонщица Мара Багдасарян ответит перед судом за долг по налогам

Мара Багдасарян (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Легендарная стритрейсерша 2010-х Мара Багдасарян снова окажется в поле зрения судебных органов. На этот раз поводом послужила задолженность перед налоговой службой. Об этом стало известно 16 июня.